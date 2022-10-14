Baba kız, lise bahçesinde 3 kızı bıçakladı! 0:00 / 0:00

AA

Antalya'da, 3 kız öğrencinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili baba ve kızı tutuklandı.

Alanya ilçesinde bir lisenin bahçesinde, okulda eğitim gören kız öğrenciler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öğrencilerden B.Ç., H.B.'yi bıçakla yaraladı.

OKULA GELEN BABA DA 2 KIZI BIÇAKLADI

Kavga sürerken okula gelen B.Ç.'nin babası İ.H.Ç. de kavgaya karışan diğer kız öğrenciler A.P. ve C.A.'yı bıçakladı. Haber verilmesi üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

BABA KIZ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliler B.Ç. ve babası İ.H.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.