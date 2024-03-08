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        Haberler Yaşam Baba mesleğini seçen kadın tır şoförü, 8 ayda 60 bin kilometre yol gitti

        Baba mesleğini seçen kadın tır şoförü, 8 ayda 60 bin kilometre yol gitti

        Adana'da yaşayan 35 yaşındaki Leyla Elaldı, uzun yıllar farklı iş kollarında çalıştıktan sonra, baba mesleği tır şoförlüğünü meslek edindi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 11:09 Güncelleme: 08.03.2024 - 11:09
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        Çalıştığı firmadaki tek kadın tır şoförü olan Elaldı'nın, İzmir'den İstanbul'a, İstanbul'dan Edirne'ye yaptığı 2 günlük seferine AA eşlik etti.

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        Tırının yıkanması, detay temizliğini de kendisi yapan Elaldı, teslim edilecek malzemelerin yüklenmesinin ardından yolculuğuna, dikiz aynasında saçını tarayıp, makyaj yapıp, parfümünü sıkarak İzmir'den başladı.

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        Yolculuğunun ilk durağı İstanbul'da, Kadıköy ve Bayrampaşa hallerine mal indiren Elaldı, petrol istasyonundaki duraklama noktasında tır içinde geceledi.

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        Leyla Elaldı, sabah erken saatlerde İstanbul'dan ikinci durağı Edirne Kapıkule'ye hareket etti. Yol boyu 90'lar pop müzik şarkılarını dinleyen Elaldı, güzergahının son noktası Kapıkule'ye yaptığı teslimatın ardından, İzmir'e geri döndü.

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        Elaldı, yaptığı açıklamada, tır şoförlüğünden önce pazarda tezgahtarlıktan, muhasebeciliğe, yönetici asistanlığından, avukat yanında katiplik yapmaya kadar birçok farklı işte çalıştığını söyledi.

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        Çocukluğundan beri yolculuk yapmayı sevdiğini belirten Elaldı, B sınıfı otomobil ehliyetini 19 yaşında aldığını, kendi arabasını aldıktan sonra kısa yolculuklar yaptığını anlattı.

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        Babası ile sohbeti sırasında tır şoförlüğü yapmayı aklına koyduğunu söyleyen Leyla Elaldı, "Eski bir tırcı olan babamla otururken şakayla karışık 'ben de mi tır şoförü olsam' diye bir şaka yapmıştım. Mevzu buralara kadar geldi. 8 aylık süreçte yurt dışı ve yurt içi bir çok sefer yaptım" dedi.

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        Elaldı, yeni mesleğine karar verdikten sonra kamyon ve tır ehliyeti almak için 8 ay çalıştığını bildirdi.

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        "TÜRK KADINI MÜCADELEYİ BIRAKMAMALI"

        Adana'da yaşayan 35 yaşındaki kadın şoför, tırcılık yapmaya karar verdiğinde olumsuz tepkilerle de karşılaştığını ama eleştirilere aldırmadığını söyledi.

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        Meyve ve sebze nakliyatı için yurt içi ve yurt dışında toplam 60 bin kilometre katettiğini belirten Leyla Elaldı, mesleğe başladıktan sonra gelen yorumları şu sözlerle anlattı:

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        "Bazı arkadaşlarımdan ve meslektaşlarımdan 'sen yapamazsın, tek başına nasıl gideceksin, evinde otur, ne işin var, yemek yap, kocana bak' gibi cümlelerle karşılaştım. Ancak destek veren de birçok kişi oldu çevremde. Sosyal medyadan yaptığım paylaşımlarımla ilham kaynağı oldum ve başkaları da bu işi yapabileceğine inandı. Sınavlarını geçtiklerinde bana da yazıp sevinçlerini paylaşıyorlar. Sosyal medya hesabıma iş arayan insanlar da yazıyor ve benden yardım istedikleri de oluyor. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum."

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        Kadınların sevdiği işleri yapmak ve para kazanmak için mücadele etmekten korkmamaları, kendi ayakları üzerinde durmak için çalışmaları gerektiğini vurgulayan Leyla Elaldı, "Türk kadını mücadeleyi bırakmamalı. Bu işte ya da başka bir işte, ne olursa olsun bir şeyler yapmaktan çekinmesinler" dedi.

        #kadın tır şoförü
        #adana
        #haberler
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