'Baba'nın merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı!

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Emin'in Kadir'le birlikte eve döndüğü tanıtımda Saruhanlı Ailesi, Emin'i görünce şoke oluyor. Emin'in hiçbir şey hatırlamadığını anlayan ve "Dövdüler beni" sözlerini duyan aile büyük bir yıkım yaşıyor. Yüreklere dokunan bu anlar izleyenleri derinden etkiliyor.

BABA'NIN 18. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Firuze, Kadir'le yüzleşerek hayat hikayesini ve neden Selahattin'in yanında kaldığını anlattı. Kadir ile Firuze giderek birbirine daha fazla yakınlaşırken Firuze, Selahattin'in evinde zor anlar yaşamaya başladı. Kadir'in meydan okumasının ardından öfkesi artan Selahattin, Kadir'e tuzak kurdu. Selahattin'in tuzağına düşüp saldırıya uğrayan Kadir, yaşadığı bu olayın ardından telefonunda Firuze'den gelen aramalara bakarken aslında Emin'in ankesörlü telefondan aradığı fakat cevapsız olan numarayı fark ederek araştırmaya başladı.

Emin'in kendisini aradığı ankesörlü telefona ulaşan Kadir, çevredeki güvenlik kameralarına bakarak babasının izini buldu. İlhan'ın da yardımıyla Emin'i aramaya devam ederken, İlhan'a gelen telefon sonrasında Kadir hastaneye gitti ve yüzü tanınmaz halde olan bir cesedi babası sandı. Babasının öldüğü kanısına varan Kadir, sabaha kadar bu üzüntüyle sokaklarda dolaştı, sabah cesaretini toplayıp ailesine bu kötü haberi tam vermeye giderken camiden gelen bir telefonla yeniden umutlandı.