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'Baba'nın sezon finalinden heyecan dolu ikinci tanıtım!

Show TV’nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi ‘Baba’nın yarın akşam yayınlanacak sezon finalinden ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu

'Baba'nın sezon finalinden heyecan dolu ikinci tanıtım!
HABERTURK.COM

Kadir’in Elif’e gül hediye ettiği ve ikilinin giderek birbirine daha fazla yakınlaştığı tanıtımda yaşanan çarpıcı gelişmeler gerilimi yükseltiyor. Servet ile Cansu’yu birlikte yakalayan Kadircan, Cansu’ya sert tepki gösterirken ikilinin yüzleşmesinde yaşanacaklar merak konusu oluyor. Kadir ve İlhan nefesleri kesen bir hesaplaşma yaşarken kavganın galibi kim olacak heyecanla bekleniyor.

BABA’NIN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

İlhan, Kadir’den yediği darbeden sonra karşılığını vermek için harekete geçer. Servet karşı karşıya kaldığı gerçeklerden sonra dibe batarken Firuz’la yaptığı işbirliği bütün aileyi tehlikeye atar. Ailesinin yanına dönen Kadircan, Cansu’yla büyük bir yüzleşme yaşar. Bu yüzleşme onun hayatını tamamen değiştirirken Kadir bütün aileyi toparlamaya çalışır.

Büşra, Ferit'in katilini bulmak için Elif’le el ele verir. Yaşar’ın Kadircan’la ilgili verdiği bir karar, Binnur ve Yaşar arasında büyük bir gerilime neden olur. İlhan ve Kadir kozlarını paylaşmak için karşı karşıya gelirken Büşra kendisini çok büyük bir tehlikenin içinde bulur.

‘Baba’nın hikayesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, senaryosunu Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

‘Baba’ sezon finaliyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

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