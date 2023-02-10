Baba-oğul ayrıca depremzedeler için cep telefonu şarj ünitesi ve çadırlarda kullanılması için yatak ve ranza da üretmeyi planlıyor.

Yaptıkları sobaların depremzedelerin işine yaradığını gören Şeker, üretimi artırarak bir tır sobayı daha deprem bölgesine gönderme kararı aldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de birçok vatandaş afetin açtığı yaraları sarmak için seferber oldu.

"Kış ayında ısınmalarını nasıl kolaylaştırabiliriz diye düşünürken kullanılmayan ya da atıl varillerin sobaya dönüşümü aklımıza geldi. İlk olarak elimizdeki varillerle başladık bu işe. Daha sonra sosyal medyadan, çalıştığımız tedarikçilerden temin ederek bunları sobaya dönüştürdük. İlk sevkiyatımızı depremin 2. günü Hatay ve Adıyaman'a gönderdik. Toplamda 150 adet sevkiyatımız olmuştu. İkinci parti olarak halihazırda atölyemizde bulunan 300 varilin yarın tekrar bölgelere dağıtılmak üzere Antep, Adıyaman ve Maraş'a sevkiyatını yapacağız."

Ülkenin birçok yerinden gıda ve giysi yardımının yapıldığını gördüklerini kaydeden Şeker, kendilerinin farklı bir şeyler yapmak istediklerini dile getirdi.

Bayrampaşa'da reklam standı üreten Kaan Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan deprem felaketinin ardından depremzedeler için bir şeyler yapmak istediklerini söyledi.

"İnsanlar gittiğimizde bizi sevinçle karşıladı"

Varillerden yapılan sobaların sevkiyatı sırasında kendi araçlarını kullandıklarını aktaran Şeker, AFAD ve emniyet güçleri ile koordineli şekilde belirtilen yerlere sobaları teslim ettiklerini anlattı.

Şeker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlar gittiğimizde bizi sevinçle karşıladı. Yaktıkları odun-kömür ve diğer yakacakları yerde yakıyorlardı ve ıslanıyordu. Çünkü yağmur ve kar bildiğiniz gibi şu anda yoğun bir şekilde devam ediyor. Bunların bir nebze de olsa onların acısını hafifletmeye veya korumaya destek olduğunu düşünüyoruz. İnce bir materyal olduğu için içerisine attığınız yakacağın ısısını direkt dışarı veriyor."

Sobaların çadır içerisinde de kullanılabileceğini ifade eden Şeker, vatandaşların, kurtarma ekiplerinin ve güvenlik güçlerinin bu sobaların çevresinde toplanarak ısındıklarını dile getirdi.