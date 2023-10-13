Muhtar, tartıştığı oğlu tarafından silahla vuruldu
Kocaeli'de baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tartıştığı oğlunun silahla yaraladığı muhtar tedaviye alındı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Pazarçayırı Mahallesi Muhtarı R.G. ile oğlu E.G. arasında aynı mahalledeki evlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine E.G., babasını tabancayla vurdu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ayağından yaralanan R.G. sağlık personelince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaçan E.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.