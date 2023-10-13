Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de aile faciası! Son dakika: Baba oğul tartışması kanlı bitti

        Muhtar, tartıştığı oğlu tarafından silahla vuruldu

        Kocaeli'de baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tartıştığı oğlunun silahla yaraladığı muhtar tedaviye alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 11:33 Güncelleme: 13.10.2023 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baba oğul tartışması kanlı bitti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Pazarçayırı Mahallesi Muhtarı R.G. ile oğlu E.G. arasında aynı mahalledeki evlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine E.G., babasını tabancayla vurdu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ayağından yaralanan R.G. sağlık personelince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaçan E.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kocaeli haberleri
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Tetikçilerin izi 'Daltonlar'a uzandı!
        Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Tetikçilerin izi 'Daltonlar'a uzandı!
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        İrlandalı kadının şüpheli ölümü!
        İrlandalı kadının şüpheli ölümü!
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        AYM’den maaş zammı iptali
        AYM’den maaş zammı iptali
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Böyle dede olmaz olsun! 44.5 yıl hapis!
        Böyle dede olmaz olsun! 44.5 yıl hapis!
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        FTX davasında şok itiraflar
        FTX davasında şok itiraflar
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!