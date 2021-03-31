Baba oğulun feci sonu!

İHA

Mersin'de meydana gelen trafik kazasında, kullanılmaz hale gelen otomobilde ağır yaralanan baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Feci kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi Mersinli Ahmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yılmaz Dal (48) yönetimindeki 44 HB 726 plakalı otomobille, 44 ABS 653 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Dal'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarken, takla atarak bölgede bulunan ağaçlara çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kullanılmaz hale gelen otomobilden itfaiyenin çalışması sonucu ağır yaralı çıkarılan baba Yılmaz Dal ve ayrıldığı eşinin soyadını taşıyan oğlu Ali Altun (11),ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bilinci kapalı şekilde hastaneye götürülen 48 yaşındaki Dal ile oğlu Ali Altun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kazadan sonra olay yerinden kaçan diğer aracın sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.