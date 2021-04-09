Baba oğulun katilini komandolar arıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaBaba oğulun katilini komandolar arıyor
ABONE OL

Baba oğulun katilini komandolar, havadan ve karadan arıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir bağ evinin bahçesinde baba ve oğlunu öldürdüğü öne sürülen zanlı Mevlüt D.'nin yakalamak için havadan ve karadan çalışma yapılıyor. Yaklaşık 100 komando ve jandarma ekiplerinin arama çalışmasına, iz takip köpeği de eşlik ediyor

Baba oğulun katilini komandolar arıyor
AA

Muğla'da baba ve oğlunu öldürdüğü öne sürülen zanlı Mevlüt D., komandolar tarafından ormanlık alanda aranıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytinköy Mahallesi Gökçebelen mevkisindeki bağ evinin bahçesinde dün, silahla öldürülmüş halde Erol Atmaca ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın cesedinin bulunmasının ardından şüpheli Mevlüt D'nin yakalanması için başlattıkları çalışmalara devam ediyor.

Zanlının gidebileceği güzergahlarda arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Yaklaşık 100 komando ve Menteşe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takip köpeği ve drone ile Yaraş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çalışma yürütüyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

FETÖ'nün sözde "kadim abisi" Yusuf Bekmezci'ye 17 yıl 4 ay hapis cezası verildi
GÜNDEMFETÖ'nün sözde 'kadim abisi'ne hapis
İzmir cuma saati 9 Nisan - Diyanet namaz saatleri: İzmir cuma namazı saat kaçta?
GÜNDEMİzmir cuma namazı saati
PAZAR GÜNÜ GELİYOR! Meteoroloji'den İstanbul açıklaması! - Haberler
GÜNDEMMeteoroloji'den İstanbul açıklaması!
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı CTE sonuçları ne zaman açıklanır?
GÜNDEMAdalet Bakanlığı CTE sonuçları açıklandı mı?
NASA Van Gölü oylama| NASA Van Gölü fotoğrafı oylaması nasıl yapılır?
GÜNDEMNASA Van Gölü fotoğrafı oylaması nasıl yapılır?
İstanbul cuma namazı saat kaçta? Diyanet: 9 Nisan İstanbul cuma saati
GÜNDEMİstanbul cuma namazı saati
Kahvaltıya gelmeyen oğlunu ölü buldu
GÜNDEMKahvaltıya gelmeyen oğlunu ölü buldu
Prizde unuttu, son anda komşuları kurtardı
GÜNDEMPrizde unuttu, son anda komşuları kurtardı
İl il risk haritası 9 Nisan 2021! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller
GÜNDEMGüncel Türkiye risk haritası
ASKERİ UÇAK DÜŞTÜ... Son dakika: Foça'da korkutan kaza! Ekipler sevk edildi
GÜNDEMFoça'da askeri eğitim uçağı düştü! 2 pilot sağ ...