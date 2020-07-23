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HaberlerGündem3. SayfaBaba oğulun yem tartışması kanlı bitti
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Hayvanlara yem vermesini isteyen babasını öldürdü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde baba ile oğlu arasında hayvanlara yem verme meselesi yüzünden çıkan tartışma cinayetle sonlandı. Engin H. babasını av tüfeği öldürdü

düzce baba oğul tartışmasında cinayet
İHA

Düzce'nde baba ile oğlu arasında hayvanlara yem verme meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti.

Olay, bu sabah Akçakoca İlçesine bağlı Sarıyayla köyü Yaylacık Mahallesi'nde meydana geldi. Nihat H., sabah 06.00 sıralarında oğlu Engin H.'den hayvanlara yem vermesini istedi. Baba oğul arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evden tüfek alan Engin H., babası Nihat H.'yi ahırda vurdu.

Nihat H. olay yerinde hayatını kaybederken, Engin H. olay yerinden kaçarak Akçakoca ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu.

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