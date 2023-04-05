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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Başakşehir'de baba ve oğlu İETT şoförüne saldırdı!
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Başakşehir'de İETT şoförüne yumruklu saldırı

İstanbul Başakşehir'de bir İETT otobüsü park halindeki minibüsün aynasına çarptı. Araç sahibi ve oğlu ise şoföre yumruklu saldırıda bulundu

İstanbul Başakşehir'de baba ve oğlu İETT şoförüne saldırdı!
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DHA

Başakşehir'de park halindeki minibüsün aynasına çarpan İETT otobüsünün şoförüne, araç sahibi ve oğlu yumruklarla saldırdı. Şoförün burnu kanarken saldırı anları cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Avcılar Metrobüs-Çam-Şakura Şehir Hastanesi seferini yapan İETT'ye otobüsü Fatih Caddesi üzerinde park halindeki bir minibüsün aynasına çarptı.

Olayı gören aracın sahibi ve oğlu halk otobüsü şoförüne yumruklarla saldırdı. Şoförün burnu kanarken saldırı anları ise cep telefonu ve bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kavga vatandaşların ve polisin araya girmesiyle sonlandırıldı. İETT şoförü ve saldıranlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"İETT ŞOFÖRÜNÜN BURNU KANADI"

Kavganın otobüsün, bir aracın aynasına çarpmasından kaynaklandığını belirten Muhammed Ak yaşananları anlattı. AK, "Olay akşama doğru oldu. Kaldırım üzerine park eden yarım otobüs nedeni ile yol daraldı. İETT aracı geçerken yarım otobüsün aynasını sürterek geçti. Otobüs sahibi de sinirlendi tabi, oğluyla beraber İETT şoförüne saldırdılar. Daha sonra İETT şoförünün burnu kanadı. Sonra da polis gelip görgü tanıklarını da alarak karakola götürdü" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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