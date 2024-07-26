Baba ve oğuldan acı haber!

DHA'nın haberine göre kaza; dün saat 11.00 sıralarında Firuzköy Bulvarı’nda meydana geldi.

Merkez Mahallesi yönüne giden Yunus Kar yönetimindeki motosiklet kırmızı ışıkta bekleyen çekiciye arkadan çarptı. Kazada Yunus Kar (49) ile oğlu Halil İbrahim Kar (17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Baba ve oğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.