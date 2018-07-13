Baba ve oğulları çakı gibi asker oldu

Evlenip yerleştiği Avustralya’dan 20 yıl sonra KKTC’ye dönen 40 yaşındaki Ersin Elsiz, iki oğluyla birlikte vatani görevini yapıyor. 4 bin 500 sterlin ödeyerek bedelli askerliğe başvuran baba ve oğulları, bir haftadır aynı koğuşta içtimaya kalkıyor. Türkçe’yi çok az bilen Salih ve Hüseyin’e sabah sayımında babaları yardımcı oluyor…

AVUSTRALYA'DAN KKTC'YE DÖNDÜLER

Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre KKTC’de yaşayan Ersin Elsiz ve iki oğlu türüne az rastlanır bir olayın kahramanları oldu. 20 yıl önce Avustralya’dan tatil için KKTC’ye gelen Fatma Elsiz’le tanışıp evlenen Ersin Elsiz, 3 ay sonra eşiyle birlikte Avustralya’ya yerleşti. Eş durumundan Avustralya vatandaşı olan Elsiz, KKTC’deyken askerliğini yapmadığından 10 yıl yoklama kaçağı olarak kayıtlara geçti. 3 çocukları olan Fatma ve Ersin Elsiz çifti, 2007’de ani bir kararla Kıbrıs’a döndü. Ersin Elsiz uzun dönem askerlik için başvuru yaptı. Ancak yıllar sonra adada yaşamaya ayak uyduramayan Elsiz ailesi, ekonomik sorunlar da kapıyı çalınca yeniden Avustralya’ya döndü. Bu süreçte çiftin oğulları Salih (18) ile Hüseyin (20) de askerlik çağına geldi. Aile Avustralya’da geçirdikleri 20. yılın sonunda geçen yıl ikinci kez KKTC’ye yerleşme kararı aldı.

KESİN DÖNÜŞ YAPINCA ÜÇÜ DE ASKERE ÇAĞRILDI

Kıbrıs yasalarına göre askerlik görevini yapmayanlar 90 günden fazla adada kalınca vatani görevini yerine getirmek durumunda. Hal böyle olunca 40 yaşındaki Ersin Elsiz, 20 yıl sonra vatani görevini yerine getirmek için bedelli askerlik başvurusunda bulundu. Salih ve Hüseyin’in de askerlik için göreve çağrılması, baba ve oğullarını aynı koğuşta buluşturdu. Avustralya’dayken kendisinin ve iki oğlunun Kıbrıs’ta yapacağı bedelli askerlik parasını biriktiren baba Elsiz 4 bin 500 sterlin ödeyerek iki oğluyla birlikte birliklerine teslim oldu.

“İÇTİMAYA BEN KALDIRIYORUM”

Önceki hafta Magusa’daki Gülseren Askeri Kışlası’na teslim olan baba ve oğulları toplamda 27 gün askerlik yapacaklar. 24 kişilik koğuşta en büyük kişinin kendisi olduğunu belirten Ersin Elsiz, “Oğullarım bana ‘baba’ diye sesleniyor, diğerleri de ‘Ersin Ağabey’ diyor” dedi.

"EVDEN BİR ANDA 3 ERKEK EKSİLDİ"

Oğullarının Türkçe bilmedikleri için biraz zorlandıklarını söyleyen Elsiz şöyle devam etti:

“Oğullarımla askerde olmak ilginç oldu. 14 yaşında da bir kızım var, eşim 4’üncü çocuğumuza 5 aylık hamile. Onlardan ayrılmak zor oldu, evden bir anda üç erkek eksildi. İznimiz olduğu zamanlar ankesörlüden konuşuyoruz. Çocuklarım 20 yıla yakın yurt dışına yaşadıkları için Türkçe’yi neredeyse bilmiyorlar. Askerlik için tereddüt etmişlerdi, ilk gün korktular. Sabah içtimaya ben kaldırıyorum, uyanmakta zorluk çekiyorlar. Kantine gittiğimde kendimden önce onlara yiyecek bir şeyler alıyorum. En çok sabah sayımında zorlanıyorlar, çünkü Türkçe saymayı bilmiyorlar, koğuş arkadaşlarımız sorun yapmıyor, komutanlar da aynı şekilde. Kimin aklına gelirdi çocuklarımla askerlik yapacağım. Sabah çocukları kaldırdıktan sonra sayım oluyor, sonra yemekhane temizliği, yürüyüş ve dinlenme. Oğullarım da ben de eriz.”