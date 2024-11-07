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        Haberler Gündem 3. Sayfa Babaanne ve dede, torunu kaçırdı | Son dakika haberleri

        Babaanne ve dede, torunu kaçırdı

        Ankara'da gelini ile tartışan babaanne ve dede, 1,5 yaşındaki Muhsin Coşkun'u kaçırarak ortadan kayboldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 21:00 Güncelleme: 07.11.2024 - 21:00
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        Babaanne ve dede, torunu kaçırdı
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        Ankara'nın Polatlı ilçesinde babaanne ve dedesi tarafından kaçırılan 1,5 yaşındaki Muhsin Coşkun'dan 1 haftadır haber alınamıyor. Anne Melike Sıla Coşkun, çocuğunun hayatından endişe ettiğini belirterek, bir an evvel bulunmasını istedi.

        Olay, 31 Ekim Perşembe günü saat 22.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Eti Caddesi'nde Özgür (23) ve Melike Sıla Coşkun (20) çiftinin evinde meydana geldi. Hacer ve (45) Muhsin Coşkun (58) çifti torunları Muhsin Coşkun'u görmek için akrabaları Muazzez Dikmen (32) ile birlikte oğlu ve gelininin evine geldi.

        GELİN VE KAYINVALİDE TARTIŞTI

        5 aylık hamile olan Melike Sıla Coşkun ile kayınvalidesi Hacer Coşkun arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Melike Sıla Coşkun yere düştü. Özgür Coşkun, hamile olan eşi ile ilgilendiği sırada babaanne ve dede ile birlikte akrabaları Muhsin bebeği alarak evden ayrıldı.

        Çocuğundan haber alamayan Melike Sıla Coşkun, olayı polise haber verdi. Şikayet üzerine polis ekipleri, Hacer ve Muhsin Coşkun'un evine gittiğinde, kimseyi bulamadı. Babaanne ve dedesinin kaçırdığı Muhsin bebeğin bulunması için çalışma başlatıldı. Özgür ve Melike Sıla Coşkun, çocuklarının bulunması için ayrıca kayıp ilanı bastırdı.

        Melike Sıla Coşkun, "Geçen perşembe günü eşimle birlikte evimizde otururken zil çaldı, gelen kayınbabam Muhsin Coşkun ve kayınvalidem Hacer Coşkun, 1,5 yaşındaki çocuğumu gözümün önünde alarak gittiler. Ben bu olaya mani olmaya çalıştım; fakat beni de darbettiler. Şimdi çocuğumun hayatından endişe ediyorum. 1 haftadır çocuğuma ulaşamıyorum. Suç duyurusunda bulundum. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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