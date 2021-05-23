DHA

Olay, saat 17.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Şems Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, birlikte yaşadıkları babaannesinin, ailesi tarafından istenmediğini öğrenen Mehmet Ö., anne ve babası ile tartıştı. Anne ve babası akraba ziyareti için evden ayrıldıktan sonra duruma sinirlenen Mehmet Ö., eline geçirdiği bıçak ve testereyle kendini eve kilitledi. Gürültü seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, Mehmet Ö.'yü ikna etmek için çalışma başlattı. Polisin evden çıkartmaya çalıştığı Mehmet Ö., teslim olmayacağını, ekiplerin gelmesi durumunda kendisini yaralayacağını söyledi.

Polisin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu Mehmet Ö. ikna edildi. Gözaltına alınan Mehmet Ö., polis aracına bindiği sırada, "Benim aileme canım feda. Eşi için anasını kapının önüne koyan babam da olsa affetmem. Babaannemi kimse kapının önüne koyamaz" dedi.