İddiaya göre, ilçenin Şahincili Mahallesi'nde engelli olan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan oğlunun para istemesine sinirlenen baba, evin önünde ayağındaki ayakkabıyı çıkarıp olanca gücüyle oğlunu dövdü. İHA'nın haberine göre, babanın engelli oğlunu acımasızca dövdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyadan paylaşıldı.

Görüntülerde, yediği dayak sebebiyle tekerlekli sandalyesinden düştüğü gözlenen oğlunu dövmeye devam eden babaya bir vatandaş engel olmaya çalışıyor. Engelli oğlunun ise bağırdığı ve babasının ayakkabını alarak kendisine attığı görülüyor. Görüntüyü izleyenler ise oğlunu ayakkabı ile döven babaya tepki gösterdi. Polisin, ayakkabı ile oğlunu döven babayı gözaltına aldığı öğrenildi.

VALİLİK İDARİ İŞLEM BAŞLATTI

Engelli gence kötü muamele ve kasten yaralama olayının sosyal medyada yayınlanması üzerine, Vali Seddar Yavuz'un talimatıyla idari işlem başlatıldığı belirtildi.

Ali Çiçek'in gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, mağdur Yusuf Çiçek'in ise teyzesi Mehriye Tiryaki'ye teslim edildiği aktarıldı.

Şüpheli Ali Çiçek'le ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, Yusuf Çiçek'in, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, Ünye'deki Özel Engelli Bakım Merkezinde koruma altına alınacağı ifade edildi.

Açıklamada, engelli Yusuf Çiçek için ailesine ödenen "Evde Bakım Aylığı"nın da iptal edileceği kaydedildi.

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