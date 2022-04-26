‘Baba’dan ikinci ön izlemesi sahnesi! 0:00 / 0:00

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İlhan’ın Büşra için Fazilet ile konuştuğu sahnede duygu dolu anlar yaşanıyor. Kendi gözünden Büşra’yı anlatan İlhan, onun gibi birini yetiştirdiği için Fazilet’e teşekkür ederken gözyaşlarını tutmakta zorlanıyor. İlhan, Büşra’nın annesini görürse çok sevineceğini söylerken Fazilet’in kızını affedip affetmeyeceği merak konusu oluyor.

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Servet, tüm aile bireylerini etkileyecek çok tehlikeli bir karar alarak, Ferit’le ortak hareket etmeye başlar. Servet’in bir sonraki planını çözmeye çalışan Kadir, ailesini korumak için bazı önlemler alır. Büşra’yı mutlu etmek için çabalayan İlhan, beklenmedik bir hamle yapar. Eve gelen sürpriz bir misafir yüzünden Fazilet, zor bir kararın eşiğine gelir. Kendini toplamaya çalışan Emin hiç beklemediği bir darbe daha alır. Büşra ve İlhan hayatlarının en mutlu gününü yaşarken, İlhan aldığı haberle yıkılır. Servet, ailesine karşı en büyük kozunu oynarken, Kadir bir kez daha kendini büyük bir belanın içinde bulur.

‘Baba’nın hikayesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, senaryosunu Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

‘Baba’ yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!