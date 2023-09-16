CHP'de lider adayları İzmir İl Kongresi'nde CHP'de genel başkanlığa adaylığını açıklayan Özgür Özel ve Örsan Öymen, partinin İzmir İl Kongresi'ne katıldı. Özel, yaptığı açıklamada İzmir'i ve CHP'yi babaevi olarak gördüğünü belirterek, "CHP'yi ayağa kaldırmak için babaevinden helallik almaya geldim" dedi. Öymen de, "Kılıçdaroğlu ile hiçbir sorunum yok, olamaz ama bazı tespitleri de yapmamız gerekiyor, teşhisi doğru koymamız gerekiyor, tedaviyi daha iyi uygulamak için" dedi

CHP İzmir İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi, Fuar İzmir'de başladı. Kongreye dün parti genel başkanlığı için adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı.

AA'da yer habere göre konuşmasında İzmir'in çocukluğundan gençliğine ve yetişkinliğine dek hayatında önemli bir yerinin bulunduğunu söyleyen Özel, İzmir'i ve CHP'yi babaevi olarak gördüğünü ifade etti.

Özel, "Herkes bilir ki başım sıkışırsa eğer, bir gün zora düşersem babaevinde çorba kaynamaktadır, baca tütmektedir. O babaevindeyiz. Babaevinin elbette bir kapısı vardır, o kapıda ne Özgür Özel ne Kemal Kılıçdaroğlu yazar. Ne İsmet Paşa yazıyordu ne de Bülent Ecevit. Bu partiye hizmet eden herkes çok kıymetlidir. Bu evin tapusunda bir tek isim yazar o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür." diye konuştu.

Özel, babaevinde bir adım atarak genel başkanlığa adaylığını açıkladığını, ilk ziyaretini de İzmir'e gerçekleştirerek kongreye katıldığını aktardı. İzmir'in ardından Konya, Diyarbakır, Trabzon, Edirne ve Kayseri'de olacağını anlatan Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu sürecin sonunda CHP daha iyi olsun diye, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına büyük bir moral bozukluğu çöküntüsüyle başlamamak, buna izin vermemek, partiyi gençleriyle kadınlarıyla örgütüyle birlikte yeniden umut yapmak, CHP'deki küçük iktidar savaşını kazanmak değil, Cumhuriyeti yöneten büyük iktidar mücadelesinde CHP'yi ayağa kaldırmak için babaevinden helallik almaya geldim, hepinizin desteklerini bekliyorum." "DUYGUSAL KOPUŞ VE MORAL BOZUKLUĞU" CHP seçmeninin seçimlerden sonra büyük üzüntü yaşadığını, bir duygusal kopuş, moral bozukluğu, umutsuzluk ve küskünlüğün bulunduğunu aktaran Özel, "Eğer biz Cumhuriyeti kuran, Türkiye'nin en köklü partisini kuran, günü gelince çok partili demokratik sisteme gözünü kırpmadan geçen, bu ülkeye demokrasiyi getiren parti olarak seçmenin bize, siyasete, sandığa küsmesine seyirci kalırsak çok büyük tehlike ile karşı karşıyayız demektir." ifadelerini kullandı. REKLAM Özel, salondaki bir grubun Kemal Kılıçdaroğlu lehine slogan atması üzerine "Hepimiz bay Kemal'in yanındayız, hep olduk bundan sonra da olacağız." dedi. Salondaki bir başka grubun da konuşmasını sloganlarla bölmek istemesi üzerine Özel, "Gençler bunu size kim yapın dediyse yapmayın. Benim konuşmama engel olamazsınız. CHP'lilere yakışmaz. Beni Süleyman Soylu susturamadı, bu talimatı veren de susturamaz." diye konuştu. CHP'lilerin önünde iki karar olduğunu belirten Özel, şöyle devam etti: "Önümüzde bir karar var; ya hep birlikte sanki hiçbir şey olmamış gibi, sanki seçmen kırgın değilmiş gibi, sanki önümüzde büyük bir tehlike yokmuş gibi davranıp kendi örgüt içi mücadelemizle parti içi koltuklarımızı korumaya çalışacağız ya da hep beraber bir eleştiri yapıp seçmeni anlayarak, gerekli değişimi sağlayarak, bunu sadece tüzüğü biraz daha demokratik hale getirerek değil elbette destek veririz, sadece programı kısaltarak değil, bu sadece kadronun değiştirmesi ile değil, elbette gereklidir ama tepeden tırnağa değişimle Türkiye'ye umut olmak zorundayız. Sizi umuda yolculuğa davet ediyorum." REKLAM Özgür Özel, tüm CHP'lileri omuz omuza, kol kola hayal kırıklığından birlikte çıkmaya davet ederek, şunları aktardı: "Bu çağrı bizim, bu çağrıda hep birlikte birleşelim bugün burada yapılan seçimin sonucunda hangi il başkanı seçilirse seçilsin, seçimin sonucu ne olursa olsun CHP'lilerin kucaklaşmaya, kenetlenmeye ve CHP'nin kalesinde, sancak gemisinde büyük mücadeleye davet ediyorum."

ÖRSAN ÖYMEN DE AÇIKLAMALARDA BULUNDU CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan parti üyesi Örsan Kunter Öymen, son seçimlerin parti açısından yenilgiyle sonuçlandığını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday olarak çıkmasına rağmen seçimi kazandıracak oya ulaşamadığını belirterek, "Kılıçdaroğlu ile hiçbir sorunum yok, olamaz ama bazı tespitleri de yapmamız gerekiyor, teşhisi doğru koymamız gerekiyor, tedaviyi daha iyi uygulamak için." dedi. Öymen, Fuar İzmir'de düzenlenen CHP İzmir İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında, seçimlere ilişkin doğru tespitler yapmak gerektiğini, parti açısından son seçimlerin yenilgi olduğunu ifade etti. Kongrelerin öz eleştirilerin yapıldığı toplantılar olduğunu kaydeden Öymen, "Ne yazık ki mevcut yönetim, sayın genel başkanımızın girdiği tüm seçimler kaybedilmiştir. 13 yılda 12 seçim kaybedildi. 5 milletvekilliği, 2 cumhurbaşkanlığı, 2 belediye seçimi, 2 referandum..." diye konuştu. Öymen, CHP'nin oylarının da 13 yıl içinde yüzde 22-26 bandında sıkıştığına işaret ederek, "Sadece bu yönetim değil geçmiş dönemde de aynı sorun vardı. Aynı eleştirileri Deniz Baykal'a da yöneltiyordum. Bu yeni bir sorun değil ama CHP'nin kaderi yüzde 25 değildir. Böyle bir kaderci anlayışı kesinlikle kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı. CHP'nin geçmişte yüzde 40'ların üstünde oy aldığı dönemlerin olduğunu söyleyen Öymen, şöyle devam etti: "Yüzde 48 elbette önemli bir oydur. Fakat daha önce cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefet partilerinin gösterdiği cumhurbaşkanı adaylarının aldığı toplam oy ile aynıdır. O zaman da yüzde 48'di bu sefer de yüzde 48 oldu. Sayın genel başkanımızın tek aday olarak çıkması önemliydi. Biz de destekledik, eleştirilerimizi askıya aldık. Kılıçdaroğlu ile hiçbir sorunum yok, olamaz ama bazı tespitleri de yapmamız gerekiyor, teşhisi doğru koymamız gerekiyor, tedaviyi daha iyi uygulamak için." Parti içi demokrasi sorunu bulunduğunu, parti organlarının çalıştırılmadığını, tepedeki bir yapının kararları örgüte danışmadan aldığını iddia eden Öymen, mevcut yönetimin partinin laiklik ilkesini rafa kaldırdığını öne sürdü. İdeolojik anlamda CHP'nin bir bölünme ve kutuplaşmanın eşiğinde olduğunu savunan Öymen, CHP'nin ilkeleri doğrultusunda sanayi, ekonomi, tarım, iletişim gibi her konuda projelerin geliştirilmesi, halka anlatılması, değerlerin savunulması gerektiğini sözlerine ekledi. ARBEDE YAŞANMASI ÜZERİNE ARA VERİLDİ Kongrede çarşaf ve blok listeyle seçime gitmek isteyen gruplar arasında da arbede çıktı. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin araya girmesi ile salondaki gerginlik son buldu, protokol üyeleri salon dışına alındı ve toplantıya ara verildi.