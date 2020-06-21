Babalar Günü'nde şehit oğlunun mezarını ziyaret etti - GAZİANTEP

AA

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu 28 Şubat 2020'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın babası Genco Günay, oğlunun şehadetinden sonraki ilk Babalar Günü'nünde çocuğunu yalnız bırakmadı. Şehit oğlunun Boğaziçi Mahallesi'ndeki kabrini fotoğrafıyla ziyaret eden baba, gözyaşı döktü.Mezar başında Babalar Günü'nün hüznünü yaşayan Genco Günay, "Oğlum, bu babalar gününde sen gelemedin ama ben sana geldim." diyerek oğlunun fotoğrafını öptü.Şehidin annesi Ayfer Günay ile dua eden aile, daha sonra mezara çiçek dikerek şehidin mezarını sulayarak, temizledi.Tüm şehit babalarının günlerini kutlayan baba Günay, oğlunun eşi Seyhan Günay'ın doğum yaptığını ve bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini söyledi. Baba Günay, şu an 40 günlük olan torununa Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) daha önce icra edilen Bahar Kalkanı Harekatı dolayısıyla "Bahar" ismini verdiklerini ifade etti.Günay, evlatlarının şehit olmasının ardından devlet büyüklerinin kendilerini yalnız bırakmadığını da sözlerine ekledi.