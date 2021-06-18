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Babalar Günü'ne özel baba-çocuk koleksiyonu

DeFacto, Babalar Günü’ne özel baba-çocuk koleksiyonu hazırladı. Sadeliği ve şıklığı ön plana çıkaran koleksiyon, Babalar Günü hediyesi için alternatif oluşturuyor

Babalar Günü'ne özel baba-çocuk koleksiyonu

Babalar Günü hediye telaşı içerisinde olanlar için DeFacto, yepyeni bir koleksiyon hazırladı.

Beyaz slim fit yırtık detaylı bermuda ve yaprak desenli kısa kollu gömlekten oluşan Babalar Günü koleksiyonunda çocuklara özel seçenekler de yer alıyor.

Erkek çocuklar için baba kombini ile birebir uyumlu bermuda ve gömlek, kız çocuklar için ise gömlek ile aynı tasarıma sahip elbiseler babaları ile kombin yaratmak isteyen miniklere farklı seçenekler sunuyor.

Sade ve şık bir görünüm sunan koleksiyon, Babalar Günü için eğlenceli hediye alternatifleri arasında.

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