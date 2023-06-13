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14-20 Haziran ŞOK aktüel kataloğu indirimli ürünler fiyat listesi!

ŞOK 14-20 Haziran aktüel indirimli ürünler kataloğunu yayınlandı. Bu hafta ŞOK'ta Babalar Günü'ne özel ürünler satışa çıkıyor. İndirime giren ürünler arasında; akıllı bileklik, akıllı saat, masa lambası, 26 jant siyah bisiklet, gaming kulaklık, gaming mouse, saç sakal kesme makinesi, erkek bakım seti, erkek, spor ayakkabısı ve daha birçok ürün raflardaki yerini alıyor. İşte 14-20 Haziran ŞOK aktüel kataloğu indirimli ürünler fiyat listesi...

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  • Babalar Günü'ne özel hediyeler! 14-20 Haziran ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı!

    ŞOK indirim kataloğunda bu hafta karne heyacanı yaşayacak olan öğrencilere özel ürünler indirime giriyor. Bu ürünler arasında bisiklet, gaming kulaklık, gaming mouse, akıllı bileklik, akıllı saat, ön plana çıkarken, fiyatları araştırılmaya başlandı. İşte 14-20 Haziran ŞOK aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi...

    ŞOK 14 - 20 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU

    İçim Tam Yağlı Beyaz Peynir 50 TL 

    40'lı Karçay Handedan Demlik Çay 20 TL 

    4'lü Danette Selection Dondurma 35 TL 

    4'lü Şölen Greta Zeytinli & Dağ Kekikli Kraker 12 TL 

    Cillit Bang Banyo / Mutfak Sprey 33 TL
  • Babalar Günü'ne özel hediyeler! 14-20 Haziran ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı!

    Rampage SMX-R47 X-Jammer Gaming Mouse 199 TL 

     

    Rampage X-Jammer Oyuncu Mouse Pad 109 TL 

     

    Rampage SN-R9 X-SENSE Siyah / Kırmızı Gaming Kulaklık 189 TL 

     

    Kablosuz Beyaz Earpods Kualklık 169 TL

     

    Everest Ever Fit Akıllı Bileklik 179 TL 

     

    Mikado Serenad-K Klasik Radyo Bluetooth Hoparlör 429 TL 

     

    S-Link SL-M9054 Kalemlikli Masa Lambası 249 TL 

     

    Asonic A5-02 Bluetooth Hoparlör 99 TL 

     

    Erkek Polo Yaka Tişört 119 TL 

     

    Erkek Boxer 34,95 TL 

     

    Erkek Basic Tişört 69,95 TL 

     

    Kemer 44,95 TL 

     

    Askılı Saksıda Çiçek Çeşitleri 69,90 TL 

     

    Letoon Erkek Spor Ayakkabı 299,90 TL 

     

    Slazanger Modal Kumaş Erkek Tişört 159 TL 

     

    Slazanger Modal Kumaş Erkek Şort 149 TL 

     

    Slazanger Erkek Terlik 99,95 TL 

     

    Erkek Çapraz Terlik 89,95 TL 

     

    Erkek Terlik / Sandalet 89,95 TL
  • Babalar Günü'ne özel hediyeler! 14-20 Haziran ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı!

    16 Jant Çocuk Bisiklet 1.499 TL 

     

    20 Jant Çocuk Bisiklet 1.599 TL 

     

    Pilsan Champion Akülü Uzaktan Kumandalı Araba 2.999 TL 

     

    Rookie Led Tekerlekli Scooter 379 TL 

     

    Hot Wheels Şampiyonluk Parkuru Çeşitleri 299 TL 

     

    Hot Wheels Monster Trucks Arabalar 37,95 TL 

     

    Gokidy Melisa Bebek ve Ütüleme Seti 99,95 TL 

     

    Gokidy Melisa Bebek ve Atı 169 TL

     

    Modern Lavabo Seti 249 TL 

     

    Air Rocket Set 99,95 TL 

     

    Mini Karakterler 24,95 TL 

     

    Barbie Prenses Bebek 99,95 TL 

     

    Barbie Sevimli Hayvan Arkadaşları 24,95 TL 

     

    JR Robot 169 TL 

     

    Oyuncak Matkaplı 3D Hayvan Figür Yapma Oyun Seti 199 TL 

     

    Kral Şakir Sürpriz Yumurta 24,95 TL
  • Babalar Günü'ne özel hediyeler! 14-20 Haziran ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı!

    Rampage SMX-R47 X-Jammer Gaming Mouse 199 TL 

     

    Rampage X-Jammer Oyuncu Mouse Pad 109 TL 

     

    Rampage SN-R9 X-SENSE Siyah / Kırmızı Gaming Kulaklık 189 TL 

     

    Kablosuz Beyaz Earpods Kualklık 169 TL

     

    Everest Ever Fit Akıllı Bileklik 179 TL 

     

    Mikado Serenad-K Klasik Radyo Bluetooth Hoparlör 429 TL 

     

    S-Link SL-M9054 Kalemlikli Masa Lambası 249 TL 

     

    Asonic A5-02 Bluetooth Hoparlör 99 TL 

     

    Erkek Polo Yaka Tişört 119 TL 

     

    Erkek Boxer 34,95 TL 

     

    Erkek Basic Tişört 69,95 TL 

     

    Kemer 44,95 TL 

     

    Askılı Saksıda Çiçek Çeşitleri 69,90 TL 

     

    Letoon Erkek Spor Ayakkabı 299,90 TL 

     

    Slazanger Modal Kumaş Erkek Tişört 159 TL 

     

    Slazanger Modal Kumaş Erkek Şort 149 TL 

     

    Slazanger Erkek Terlik 99,95 TL 

     

    Erkek Çapraz Terlik 89,95 TL 

     

    Erkek Terlik / Sandalet 89,95 TL
  • Babalar Günü'ne özel hediyeler! 14-20 Haziran ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı!

    Havit Wireless Araç Hızlı Şarj Cihazı Telefon Tutacağı 559 TL

     

    Reeder S19 Max Pro 128 GB 3.459 TL

     

    Tecno Watch 1 Akıllı Saat 599 TL

     

    Realme 9 Pro 128 GB 6 Dual 5G Aurora 8.449 TL

     

    Ion Premier Lp Bluetooth Hoparlörlü Ahşap Pikap 3.329 TL

     

    Usams Taşınabilir Şarjlı Araç Süpürgesi 999 TL

     

    Goldmaster Automax Araç Tipi El Süpürgesi 599 TL

     

    Wahl Saç & Sakal Kesme Makinesi 419 TL 

     

    Wahl ChromePro Saç Kesme Makinesi 649 TL

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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