Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Babalar Günü ne zaman 2021: Babalar Günü nasıl ortaya çıktı?

Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? Babalar Günü, pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü babaların onuruna kutlanan özel bir gündür. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 2021 yılında Babalar Günü ne zaman? İşte detaylar...

Babalar Günü ne zaman 2021: Babalar Günü nasıl ortaya çıktı?

Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü dünyanın dört bir yanında Babalar Günü kutlanıyor. Hayatımızda büyük bir rolü olan babalarımıza sevgimizi ifade etmemizin en güzel yolu olan Babalar Günü için geri sayım başladı. Peki Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte merak edilenler...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

20 Haziran Pazar.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu tek başına büyütmüştü.

Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dinî özelliklerinin dışına çıkmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aşı randevusu nasıl alınır, nereden alınır? 2021 Koronavirüs MHRS aşı randevu alma ekranı
GÜNDEMAşı randevusu nasıl alınır, nereden alınır?
Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Karneler nasıl verilecek?
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?
30 35 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 30 ve 35 yaş üzeri aşılama ne zaman başlayacak?
GÜNDEM30 35 yaş üstü ne zaman aşı olacak?
Türkiye'de kaç kişi aşı oldu 14 Haziran 2021? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Türkiye aşı sayısı...
GÜNDEMTürkiye'de kaç kişi aşı oldu?
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? 2021 AÖL 3. dönem sınavları online mı olacak?
GÜNDEMAÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
Kral Kaybederse konusu nedir? İşte Gülseren Buğdaycıoğlu'nun Kral Kaybederse kitabının özeti
GÜNDEMKral Kaybederse kitabının konusu nedir?
Son dakika - Soma davası için tarihi karar! Tarih verildi
GÜNDEMSoma davasında karar tarihi belli oldu
Balıkesir merkezli 32 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 47 polis gözaltına alındı
GÜNDEMFETÖ operasyonunda 47 polise gözaltı!
Başkentte araçlar yolda kaldı, evleri su bastı! - Haberler
GÜNDEMBaşkentte araçlar yolda kaldı, evleri su bastı!
Son dakika Biden Erdoğan görüşmesi: Erdoğan Biden görüşmesi ne zaman, saat kaçta?
GÜNDEMErdoğan Biden görüşmesi ne zaman?