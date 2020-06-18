Babalar Günü ünlü sanatçıların sözlerinin yer aldığı afişlerle kutlandı - KONYA

AA

Selçuklu Belediyesi, bu sene 21 Haziran'da kutlanacak Babalar Günü için afişler hazırladı.Afişlerde, arabesk dünyasında "Müslüm baba" olarak bilinen Gürses'in şarkısından "Biz babadan böyle gördük", Gencebay'ın şarkısından "Sevenler kavuşunca yaşamak ne güzel" ve Ertaş'ın "Aşgınan goşan yorulmaz" sözleri yer aldı.Şehrin farklı noktalarındaki reklam panolarına asılan afişler, vatandaşlardan ilgi görüyor.- "Babalarımız yeri dolmayacak bir çınar gibidir"Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatlarını evlatlarına adayan babaların gününü kutladı.Pekyatırmacı, "Babalarımız yeri dolmayacak bir çınar gibidir. Hepimiz için çok özeldir ve bu hayattaki en değerli varlığımızdır. Hayat boyu bizlere maddi ve manevi olarak desteğini esirgemeyip bizleri her zaman gölgesi altında tutan babalarımızı sadece bir gün değil her gün hatırlamamız gerekir." diye konuştu.