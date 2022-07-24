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Babalarının cenazesine gittiler, evleri yandı!

5 gün önce vefat eden babalarının cenazesine gitmek için ayrıldıkları evlerinde çıkan yangın nedeniyle, mutfak ve salon kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile yangına müdahale eden ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Antalya'da yaşanan olayda, aile üyelerinin evde olmaması nedeniyle can kaybı ve yaralanan olmadı

Babalarının cenazesine gittiler, evleri yandı!
Cenazeye gidenlerin evinde yangın çıktı!
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İHA

Antalya’da babalarının cenazesi için evlerinden ayrılan ailenin yaşadığı dairede yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Alanya ilçesi Güllerpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Rıza Baş’a ait 7. kattaki dairenin balkonunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

YANGIN NEDENİYLE BALKONDAKİ TÜP PATLADI

Alev ve dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler nedeniyle balkonda bulunan tüpün de patladığı belirtildi.

Alevlere müdahale eden ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yanan dairenin mutfak ve salonunun zarar gördüğü öğrenildi.

5 GÜN ÖNCE ÖLEN BABALARININ CENAZESİNE GİTMİŞLERDİ

Baş ailesi 5 gün önce vefat eden babalarının cenazesi için Kestel Mahallesi'ne gittikleri için dairede kimsenin olmadığı belirtildi. Aile üyelerinin evde olmaması nedeniyle can kaybı ve yaralanan olmadı.

İLK DEĞERLENDİRME: YANGIN BALKON PERDELERİNDEN BAŞLADI

Öte yandan, balkon perdelerinden yangının başladığı değerlendirilirken, yangının kesin çıkış sebebinin yapılacak incelemelerin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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