'Babam beni dövüyor, bir şey yapın öğretmenim' dedi, bir yıl sonra cesedi bulundu

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Japonya'da öğretmenine "Babam beni sürekli dövüyor. Bir şey yapamaz mısınız?" diye not yazdıktan bir yıl sonra hayatını kaybeden Mia Kurihara adlı kız çocuğunun ölümü ülkeyi sarstı.
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, "Mia'nın büyük bir cesaret göstererek yaptığı yardım çağrısına cevap veremedik. Ölümü yüreğimizi parçaladı" dedi ve çocuk istismarını ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atacaklarını söyledi.
Japon medyasındaki haberlere göre, Mia, Kasım 2017'de okuldaki bir anketi yanıtlarken, "Babam bana sürekli şiddet uyguluyor. Gece yarısı uyandırıp dövüyor, her yerimi tekmeliyor" dedi.
Bu uyarı üzerine çocuk, ailesinden alınarak Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildi.
Aralık 2017'de çocuğun bir yakınının yanına gönderilmesine karar verildi.
Baba Yuişiro Kurihara'nın okuldan anketin kopyasını alarak yetkililere dava açma tehdidinde bulunmasından sonra çocuk Mart 2018'de evine döndü. Babanın çocuğu evine dönmek istediğine dair mektup yazmaya zorladığı ortaya çıktı.
2 hafta okula gelmeyen Mia, 24 Ocak'ta Noda kentindeki evlerinde öldü.
Çocuğun morluklar içindeki cesedi banyoda bulundu. Defalarca soğuk suya tutulduğu tespit edilen çocuğa otopsi yapıldı ancak kesin ölüm nedeni belirlenemedi.
Mia'nın ölümünden bir gün sonra 41 yaşındaki babası, bu hafta da annesi gözaltına alındı. Babanın, şüphe çekmemesi için çocuğun dışarı çıkmasını yasakladığı belirtiliyor.
Çocuğun babasından şiddet görmesine ve okula gelmemesine rağmen hiçbir sosyal hizmet görevlisinin evi ziyaret etmemesi öfke yarattı.
Noda Belediye Başkanı Yo Suziki, "Küçük bir çocuğun hayatını kurtaramadığımız için özür diliyoruz" dedi.
Geçen yıl Mart ayında annesi ve üvey babası tarafından aç bırakılan Yua Funato adlı 5 yaşındaki bir kız çocuğunun ölümü ülkede büyük üzüntü yaratmış, sosyal hizmet görevlilerinin yetkileri artırılmıştı.
Hükümetin açıkladığı verilere göre, geçen yıl ülkede 80 bin 104 çocuk istismarı vakası rapor edildi. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 25 oranında artışı temsil ediyor. Artış bu konudaki duyarlılığın artmasına bağlanıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.