Kanal D ekranlarının yeni dizisi Babam Çok Değişti dün akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İstanbul'da özel kliniği olan bir hekimin eşi ve annesi arasında kalışını konu alan yeni dizi Babam Çok Değişti ilk bölümde neler oldu? Babam Çok Değişti 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehmet Ali’nin ilk aşkının yıllar sonra çıkıp gelmesi ortalığı karıştırır! Mehmet Ali, ilk aşkı Deniz’i karşısında görünce büyük bir korku yaşar, çünkü Aslı’ya bu konuda yalan söylemiştir! Mehmet Ali Deniz’i, başta annesi Arife ve eşi Aslı olmak üzere tüm ailesinden uzak tutmaya çalışsa da başarılı olamaz.

Yalan üstüne yalan söyleyen Mehmet Ali, abisi Rıfkı’nın başını büyük bir derde sokarken, Deniz’in yıllardan sonra neden çıkıp geldiği merak konusudur. Öte yandan Damla Hulusi’nin, dedesi Kerami ile dostluğunu hiç samimi bulmaz ve Hulusi’ye güvenmez. Hulusi, Kerami ile dostluk kurmaya çalışırken aslında çok başka bir şeyin peşindedir. Hulusi’nin asıl amacı nedir?

Oğulcan başına geleceklerden habersiz arkadaşlarını eve davet eder. Oğulcan’ın başına öyle bir şey gelir ki, Oğulcan hayatının en unutulmaz gecesini yaşar. Tüm bunlar olurken Yağmur’u, sevgilisi Emre ile ilgili öğrendiği bir kötü bir bilgi şoke eder!

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babam Çok Değişti dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.