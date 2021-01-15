Melek Baykal, Çağlar Çorumlu ve Şebnem Bozoklu gibi isimlerin rol aldığı Babam Çok Değişti 3. bölüm bu akşam saat 20.00'de ekrana geldi. Babam Çok Değişti dizisi takipçileri dizinin yeni bölümünü merak ediyor. Peki Babam Çok Değişti 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Babam Çok Değişti’nin yeni bölümümün özeti ise şöyle; Aslı taşınmayı kafasına koymuş, yeni evi bulmuş hatta evdeki eşyaları toplamaya başlamıştır. Fakat Mehmet Ali, annesi Arife’ye taşınacakları gerçeğini henüz söylememiştir.

Arife’ye türlü yalanlarla taşınmayacaklarını söyleyen Mehmet Ali zor anlar yaşarken, Arife taşınacakları gerçeğini öğrenir. Arife’nin tepkisi merak konusuyken, Mehmet Ali’nin ilk aşkı Deniz tekrardan eve gelir.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babam Çok Değişti dizisinin 3. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.