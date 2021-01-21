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Babam Çok Değişti 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Babam Çok Değişti 3. son bölüm...

Kanal D'nin yeni dizilerinden biri olan aile komedisi Babam Çok Değişti, 3. yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Perşembe akşamları ekrana gelen dizinin son bölümünde ‘’Aslı’nın 14 kuralı’’ damga vurdu ve oldukça komik anlar yaşandı. Peki şimdiden merakla beklenen Babam Çok Değişti 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Babam Çok Değişti 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Babam Çok Değişti 3. son bölüm...

Melek Baykal, Çağlar Çorumlu ve Şebnem Bozoklu gibi isimlerin rol aldığı Babam Çok Değişti 3. bölüm bu akşam saat 20.00'de ekrana geldi. Babam Çok Değişti dizisi takipçileri dizinin yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Peki Babam Çok Değişti 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aslı, taşınmaktan vazgeçebileceğini yalnız bunun için bazı şartları olduğunu söyler. Aslı, Mehmet Ali ve Arife taşınma konusunda uzlaşmak için masaya otururlar. Aslı ‘’14 kuralını ‘’söyler. Bu kuralların birine dahi uyulmadığı takdirde taşınma olayının gerçekleşeceğini söyler. Mehmet Ali ve Arife, ‘’Aslı’nın 14 kuralını’’ kabul eder, uzlaşma sağlanır.

Arife bu kurallardan hiç hoşnut değildir. Mehmet Ali tam Deniz’den kurtulduğunu düşünürken Deniz ve Aslı’nın birlikte oturup sohbet ettiğini öğrenir. Mehmet Ali, panik halinde hemen eve gider. Deniz’i bir an önce evden göndermeye çalışır.

Rıfkı biricik sevgilisi Ayfer’e sürpriz yapmak için saatlerce uğraşır. Şanssız Rıfkı yine hiç beklemediğini bir durumla karşılaşır. Hulusi ise kendi canının derdine düşmüş, anahtarı almak için türlü yalanlar söylemeye devam etmektedir.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babam Çok Değişti dizisinin 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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