Depremzedeler için seferber olan Doğukan Manço sosyal medya hesabından depremin hemen ardından yaptığı bir paylaşımda, “Geçen hafta bir çoğumuzun türlü türlü sıkıntıları vardı. Kim bilir kaç kişinin keyfi yoktu. Şimdi dönüp geçen haftaya baktığımızda aslında ne kadar mutluymuşuz …” cümlelerine yer vermişti.