Bursa'da ailesinin evinden ayrılıp önce Aydın, ardından Sakarya'ya gelen 20 yaşındaki Elif Özdemirkan, yanına gelen babası Ertuğrul Özdemirkan'ın ikna etmesinin ardından evine döndü.

KAÇIRILDIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Habertürk muhabiri Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 12 Temmuz'da evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Elif Özdemirkan'ın annesi Fatma ve babası Ertuğrul Özdemirkan, kızlarının kaçırıldığını belirterek emniyete başvurmuş ancak 20 yaşındaki Elif'in kendi isteğiyle evden ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Habertürk'ün ulaştığı Elif Özdemirkan, sağlığının iyi olduğunu söyleyerek ailesinden endişe etmemelerini istemişti. Kızının yerini öğrenen baba Ertuğrul Özdemirkan, Sakarya'ya giderek Elif'le görüştü. Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından Elif Özdemirkan, babasıyla birlikte Bursa'ya geri döndü.



AİLE SEVİNÇ DOLDU

Öte yandan kızının isteklerini dinleyerek kendisine hak veren baba Ertuğrul Özdemirkan, Elif'in kendisiyle birlikte dönmesinden çok mutlu oldu. Özdemirkan, kızına aynı sorunların tekrar yaşanmayacağına dair söz verdi. Aile kayıp Elif Özdemirkan'ı bulan ve ailesiyle bir araya getiren Habertürk'e teşekkür etti.

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