Babasına korona bulaştırmakla suçlanan ağabey konuştu

Ankara'da geçtiğimiz aylarda koronavirüs bulaştırdığı babasının ölümüne yol açtığı iddia edilen Ömer Y. hakkında takipsizlik kararı verilmişti. Olayda davalı Yılmaz B. ağabeyi Ömer B.'nin semptom göstermesine rağmen, herhangi bir önlem almadan 88 yaşındaki babası Ahmet B. ile birlikte yaşadığını iddia etmişti. Takipsizlik kararına ise itiraz edilmişti.

Suçlanan ağabeyin ise emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Ömer B. ifadesinde şunları kaydetti:"Hakkımdaki şikayet tamamıyla mesnetsiz ve iftira niteliklidir. Yılmaz B. benden tek kuruş alacağı olmamasına rağmen, şirket işleri ve alım satım ile ilgili kendisine verilen vekaleti kötüye kullanarak şahsıma ait 9 adet dükkanımı S.T.'ye satmıştır. Bu durumu öğrenince hesabını kendilerinden sorulacak demem üzerine bana husumet ve kin besleyen Yılmaz B. tüm mal varlığıma, araçlarıma ve banka hesaplarına bloke koyarak beni icraya vererek benden intikam almak istemiştir. Kaldı ki ailede Kovid 19 hastalığına yakalanan ve bu haldeyken iyileştiğini varsayarak babasının yanına haftada bir gün gelerek babasını yıkayan da kendisidir. Benim babamla ara sıra ziyaret için geldiğim evde yakınlaşmam söz konusu değil. Şikayetçi Yılmaz B.'nin, 28 Ocak'ta eve getirmiş olduğu sağlık elemanının yaptığı testte babam ve kardeşim N.Ç.'nin Kovid 19 hastalığına yakalandığı ve benim testimin de negatif çıktığı anlaşılmıştır. Bu arada Yılmaz B. test olmamıştır. Benim bu durumda hastalığı bulaştırmam söz konusu olamaz, kardeşim N.Ç. şahittir. Benim hastaneye yatışım böbrek rahatsızlığı nedeniyledir. Hastanede gece bana yapılan testte kovid 19 olduğum anlaşıldı.