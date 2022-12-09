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Haberler Gündem 3. Sayfa Babasına korona bulaştırmakla suçlanan ağabey konuştu
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Babasına korona bulaştırmakla suçlanan ağabey konuştu: Her şey mal mülk için

Pandemide gündem olan koronavirüs davasında, hastalığı bulaştırdığı babasının ölümüne neden olduğu iddia edilen ağabey için takipsizlik kararı verilmişti. Habertürk ise Ömer B. adlı ağabeyin ifadesine ulaştı. Ağabey Ömer B. ifadesinde, "Yılmaz B. benden tek kuruş alacağı olmamasına rağmen, şirket işleri ve alım satım ile ilgili kendisine verilen vekaleti kötüye kullanarak şahsıma ait 9 adet dükkanımı S.T.'ye satmıştır. Bu durumu öğrenince hesabını kendilerinden sorulacak demem üzerine bana husumet ve kin besleyen Yılmaz B. tüm mal varlığıma, araçlarıma ve banka hesaplarına bloke koyarak beni icraya vererek benden intikam almak istemiştir" iddiasında bulundu. Kenan Butakın'ın haberi..

Babasına korona bulaştırmakla suçlanan ağabey konuştu
Babasına korona bulaştırmakla suçlanan ağabey konuştu
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Ankara'da geçtiğimiz aylarda koronavirüs bulaştırdığı babasının ölümüne yol açtığı iddia edilen Ömer Y. hakkında takipsizlik kararı verilmişti. Olayda davalı Yılmaz B. ağabeyi Ömer B.'nin semptom göstermesine rağmen, herhangi bir önlem almadan 88 yaşındaki babası Ahmet B. ile birlikte yaşadığını iddia etmişti. Takipsizlik kararına ise itiraz edilmişti.

Suçlanan ağabeyin ise emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Ömer B. ifadesinde şunları kaydetti:"Hakkımdaki şikayet tamamıyla mesnetsiz ve iftira niteliklidir. Yılmaz B. benden tek kuruş alacağı olmamasına rağmen, şirket işleri ve alım satım ile ilgili kendisine verilen vekaleti kötüye kullanarak şahsıma ait 9 adet dükkanımı S.T.'ye satmıştır. Bu durumu öğrenince hesabını kendilerinden sorulacak demem üzerine bana husumet ve kin besleyen Yılmaz B. tüm mal varlığıma, araçlarıma ve banka hesaplarına bloke koyarak beni icraya vererek benden intikam almak istemiştir. Kaldı ki ailede Kovid 19 hastalığına yakalanan ve bu haldeyken iyileştiğini varsayarak babasının yanına haftada bir gün gelerek babasını yıkayan da kendisidir. Benim babamla ara sıra ziyaret için geldiğim evde yakınlaşmam söz konusu değil. Şikayetçi Yılmaz B.'nin, 28 Ocak'ta eve getirmiş olduğu sağlık elemanının yaptığı testte babam ve kardeşim N.Ç.'nin Kovid 19 hastalığına yakalandığı ve benim testimin de negatif çıktığı anlaşılmıştır. Bu arada Yılmaz B. test olmamıştır. Benim bu durumda hastalığı bulaştırmam söz konusu olamaz, kardeşim N.Ç. şahittir. Benim hastaneye yatışım böbrek rahatsızlığı nedeniyledir. Hastanede gece bana yapılan testte kovid 19 olduğum anlaşıldı.

Hastanedeyken Yılmaz B. odaya bir hışımla girerek bana yönelerek hasta yatağımda yatarken sen var ya sen çok oluyorsun, sen bu yataktan kalkamayacaksın sen bu yatakta gebereceksin diyerek darp amaçlı saldırmasına kardeşim N.Ç. araya girerek engellemiştir. Olaya kardeşim şahittir. Babamın aşısını ablası S.T. ile yaptırmayan da kendileridir. Salgının yaygın olduğu bir zamanda babamı hastaneye götürmek de, babamın bir an önce ölmesi ve mal varlığını ele geçirmek niyeti ile yapılmıştı. Nitekim babam yoğun bakımda yatarken, canı ile uğraşırken hangi evlat deniz kenarında Antalya'da bulunan araziyi daha önce aldığı düzmece bir rapor ile verilen vekaletle ablası S.T.'ye satışını ailenin haberi olmadan sağlayıp ve daha sonra başka birine satmıştır. S.T. ile Yılmaz B., bu satıştan gelen parayı zimmetlerine geçirerek nedenli hain, art niyetli olduklarını göstermiştir."

Fotoğraflar: DHA

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