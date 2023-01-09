Babasından miras kediler için kamera sistemi kurdu

AA'nın haberine göre bunun üzerine babasının emaneti olarak gördüğü kedilerin bakımını üstlenen Sivri'nin, ilerleyen süreçte ilgilendiği hayvan sayısı arttı.

"Başka araba geçtiğinde hareket yok, benim aracım geldiğinde hepsi sağdan soldan etraftan gelmeye başlıyor, beni bekliyorlar. Hepsi bahçede toplanıyor. Yemek verdiğim, kemik getirdiğim için hepsi artık bana alıştı. Buraya gelip bunları beslediğimde bir rahatlama hissediyorum. Hava şartları fark etmiyor, her zaman geliyorum. Eve kedileri izlemek için güvenlik kamerası kurdurdum. Oradan da kedilere bakıyorum."

Babasının evinin kapısına kilit vurmamak ve kedileri bulunduğu yerden koparmamak için çaba gösterdiğini aktaran Sivri, hayvan sevgisiyle başka kedilere de sahip çıktığını dile getirdi.

TÜM MASRAFLARI CEBİNDEN KARŞILIYOR

Sivri, masrafları kendi imkanlarıyla karşıladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Maaşımın bir kısmıyla bunlara harcama yapıyorum. Günlük 80 liraya tavuk kemiği alıyorum, ayrıca eşim de hastanede çalıştığı için artan yemekleri topluyor. Onları da getiriyorum. Kedilerin haricinde evimizde beslediğimiz köpeklerimiz de var. Yine Hüyük Belediyesine ait barınağa zaman zaman giderek oradaki köpekleri de beslemeye çalışıyorum. Babamın 'Minnoş' adını verdiği kedi, vefatında cenaze arabasının yanından hiç gitmedi. Gözlerinden yaş geldi. Evin bahçesinde beslediğimiz bu kedilerin özellikle karda yağmurda sığınacak bir yerleri olsun diye de bahçedeki odunluğun kapısını açık bırakıyorum. İhtiyaç duyduklarında buraya girip kalıyorlar."