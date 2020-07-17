Babasını öldüren, kardeşini ve akrabalarını yaralayan sanığa hapis istemi

AA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 10 Eylül 2019'da evde yüksek sesle müzik dinleyen sanık Mustafa Ekmen ile babası Mehmet Ekmen'in tartıştığı belirtildi.

Sanığın kavga sırasında yumruk atarak yere düşürdüğü babasını sol göğsünden bıçakladığı, kerpetenle maktulün kafasına vurduğu ifade edilen iddianamede, sanığın evde bulduğu testereyle saldırdığı kardeşi Alim Ekmen'i de kolundan yaraladığı, Alim Ekmen'in evden kaçarak yardım istediği akrabaları Halil İbrahim ve İlhami Dirice'nin de sanık tarafından kerpetenle yaralandıkları kaydedildi.

Olayın ardından kaçan şüphelinin kolluk kuvvetlerince yakalandığı belirtilen iddianamede, sanığın ifadesinde, babasını bıçaklamadığını, kerpetenle kafasına vurduğunu, kimseyi öldürmeye çalışmadığını, sadece kendisini savunduğunu, bu nedenle de suçlamaları kabul etmediğini söylediği aktarıldı.

İddianamede, sanık Mustafa Ekmen'in babasına yönelik "üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Alim Ekmen, akrabaları Halil İbrahim ve İlhami Dirice'yi "silahla kasten yaralama" suçundan da 2 yıl 6 aydan, 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede gönderildiği Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.