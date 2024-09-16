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        Haberler Gündem 3. Sayfa Babasını öldürüp bidona koymuş! | Son dakika haberleri

        Babasını öldürüp bidona koymuş!

        Mersin'de emekli öğretim görevli Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in cansız bedeni plastik bidonun içinde bulunmuştu. Cinayetle ilgili oğlu tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 20:40 Güncelleme: 16.09.2024 - 20:40
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        Babasını öldürüp bidona koymuş!
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde çöplükte plastik bidon içerisinde çıplak halde cesedi bulunan emekli öğretim görevli Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in cenazesi defnedildi.

        Olay, geçtiğimiz cumartesi günü akşam saatlerinde Bozyazı ilçesi Ustalar Mahallesi'ndeki çöp dökme alanında meydana gelmişti. Konya Selçuk Üniversitesi'nden emekli Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in cesedi çöp dökme alanında işçiler tarafından plastik bidon içerisinde çıplak halde bulunmuştu.

        OĞUL TUTUKLANDI

        Olayla ilgili polis, şahsın oğlu O. Doludeniz'i gözaltına almıştı. Bugün Anamur Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, üst soyu öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in cenazesi ise akşam saatlerinde Bozyazı ilçesine getirildi. Denizciler Mahallesi Beyler Mezarlığı'nda emekli öğretim görevlisi için cenaze namazı kılındı. Daha sonra araçtan alınan cenaze, yakınları tarafından defnedildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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