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HaberlerGündem3. SayfaBabasını sokak ortasında başına sopayla vurarak öldürdü - Haberler
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Babasını sokak ortasında başına sopayla vurarak öldürdü

İzmir'in Çiğli ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Güney Karagöz (32),babası Mehmet Zeki Karagöz'ü (68) sokak ortasında sopayla döverek, öldürdü. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Babasını sokak ortasında başına sopayla vurarak öldürdü - Haberler
Babasını sokak ortasında sopayla vurarak öldürdü
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DHA

Olay, saat 09.30 sıralarında, Harmandalı Mahallesi 8790/3 Sokak'ta meydana geldi. Güney Karagöz, henüz bilinmeyen nedenle babası Mehmet Zeki Karagöz'e sopayla saldırdı.

Başına aldığı darbeler nedeniyle Mehmet Zeki Karagöz, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Zeki Karagöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Karagöz'ün cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Polis olayın ardından Güney Karagöz'ü gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.

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