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Haberler Gündem 3. Sayfa Babasının arabasıyla ayrıldı, 5 gündür kayıp
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Evinden babasının arabasıyla ayrılan gençten 5 gündür haber yok

Antalya'da, arkadaşlarının yanına gideceğini belirterek, babasının otomobiliyle evden ayrılan gençten 5 gündür haber alınamıyor. Ailesi, hayatından endişe duyduğu oğullarının bulunmasını istiyor

Babasının arabasıyla ayrıldı, 5 gündür kayıp
5 gündür ulaşılamıyor
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İHA

Antalya'da babasına ait otomobille evden ayrılan gençten 5 gündür haber alınamıyor.

Bir otelde çalışan Sinan Karataş (22), 5 Ekim tarihinde arkadaşlarına gideceğini belirterek, Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki evlerinden ayrıldı. Babasına ait 16 DF 697 plakalı beyaz renkli otomobille yola çıkan Sinan Karataş'ın 3 gün boyunca eve gelmemesi üzerine ailesi Şelale Polis Merkezi'ne giderek hem oğulları hem de otomobilleri için kayıp başvurusunda bulundu.

Oğullarının evden ayrıldığı otomobili başkalarının kullanırken görüldüğünü iddia eden Karataş ailesi, hayatından endişe ettikleri çocuklarının bulunmasını istiyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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