Babasının Cezayir'den getirilmesinden etkilenen çocuktan anlamlı bağış - KAHRAMANMARAŞ

AA

İlçeye bağlı Akçalı Mahallesi'nde yaşayan Yasin Efe Kozanoğlu, bisiklet almak için kumbarasında 150 lira para biriktirdi.Cezayir'de çalışan babasının koronavirüsle mücadele kapsamında 1 Nisan'da Türkiye'ye getirilmesinden etkilenen Yasin, biriktirdiği parasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamaya karar verdi.Amasya'daki 14 günlük karantina sürecinin ardından eve gelen ve durumu bildirdiği babasından da olumlu yanıt alan Yasin, mahalle muhtarı aracılığıyla kumbarasındaki 150 lirayı kampanyaya bağışladı.- "Çok duygulandım"Yasin Efe Kozanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 aydır bisiklet almak için para biriktirdiğini söyledi.Kumbarasındaki parayı "Devletime bağışlıyorum" diyen Kozanoğlu, "Devletimizi çok seviyorum, devletimizin yanındayım. 150 lira kadar biriktirdim ve kampanyaya bağışladım." diye konuştu.Baba Yasin Kozanoğlu ise koronavirüs salgını meydana gelince devletin kendilerini bulunduğu ülkeden alıp Türkiye getirerek, 5 yıldızlı otel konforunda yurtlara yerleştirdiğini söyledi.Kendilerine çok iyi bakıldığını ve ilgi alakanın tahminlerinin çok çok üzerinde olduğunu ifade eden Kozanoğlu, şöyle devam etti:"Bir hafta önce evime geldim. Sağlıkla ilgili hiçbir sıkıntımız yok şükür. Ben bu süreci evde Yasin Efe'ye anlattım. Aynı zamanda televizyonda da görmüş çok etkilendiğini söyledi. Bana 'Ben de kumbaramdaki paraları bağış yapmak istiyorum' dedi. Çok duygulandım. Ülkemizle ve evlatlarımızla gurur duyuyorum."