Babasının izinden gidip genç yaşta hafız oldu

AA

Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu son sınıf öğrencisi Deniz, yaklaşık 3 yıl önce hafızlık eğitimine başladı.

Eğitimine severek devam eden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde evinde çalışmalarını sürdüren Deniz, hafızlık belgesi almaya hak kazandı.

Ruveyda Deniz, AA muhabirine, babasının hafız olduğunu ve ondan etkilendiğini söyledi.

Kurs boyunca bazı zamanlarda zorlanıp bırakmayı düşündüğünü anlatan Deniz, "Zor süreçte ailem hep yanımda oldu. Sonuç olarak hafız oldum ve belgemi aldım. Plan ve programlı bir şekilde çalışarak hafız oldum. Bol bol sesli okuma yaptım. Kur'an-ı Kerim'de sesli okuma çok önemlidir. Kendi sesimi yanlışı görmem için duymam gerekiyor. Hedefimden asla vazgeçmedim. Hafız olmak çok güzel bir duygu. Zor ama zoru başarmak güzel. Herkesin hafız olmasını isterim. Sabırla çalışmak ve pes etmemek gerekiyor." dedi.

Eğitimini de tamamlayıp doktor olmak istediğini belirten Deniz, "Okuyup göz doktoru olmak istiyorum. Göz konusunda bilgilerim olduğu için özellikle göz doktoru olma hayalim var. " ifadesini kullandı.

- "Çok çalıştı ve sürekli ezber yaptı"

Adıyaman Bölge Yatılı Kur'an Kursu'nda öğretici olarak görev yapan baba Fahri Deniz ise kızının kendisinden etkilenip hafız olması nedeniyle çok duygulandığını söyledi.

Ailece kızlarının destekçisi olduklarını ifade eden Deniz, "Salgın döneminde annesinin de katkısıyla evde hazırlanıp hafızlık belgesini aldı. Çok çalıştı ve sürekli ezber yaptı. Kızım zoru başardı. Hafızlık belgesi aldığından dolayı çok mutluyum. Kızımın hafız olması benim hafız olmamdan daha önemliymiş. Çok farklı bir duygu, çok heyecanlıyım." diye konuştu.