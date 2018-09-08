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Babasının tacizine uğradı, anne ve kardeşiyle şehri terk etti
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Babasının tacizine uğradı, anne ve kardeşiyle şehri terk etti

Kocaeli'de babası tarafından tacize uğradığı iddia edilen 13 yaşındaki C.C., annesi ve diğer iki kardeşiyle birlikte şehri terk etti. Anne Handan P., "Bir gecede boşalttık evimizi. Yeni bir düzen kurmak için çabalıyoruz" diye konuştu

08.09.2018 - 12:18 | Güncelleme:

Caner Aktan'ın haberine göre, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan S.C. hakkında öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İstismara uğradığı iddia edilen 13 yaşındaki C.C., annesi ve iki kardeşiyle birlikte Kocaeli'yi terk etti. C.C.'nin mahalle muhtarı olan annesi Handan P. de muhtarlık görevinden istifa etti.

"YENİ BİR DÜZEN KURUYORUZ"

Anne Handan P., şehri terk etmeleriyle ilgili, "Artık dayanamadık. Çocuklarımın psikolojisi gittikçe bozulmaya başlamıştı. Sanki suçlu bizmişiz gibi farklı bir gözle bakmaya başladılar. Artık buraya kadarmış dedim. Bir gecede boşalttık evimizi. Muhtarlık görevimden de istifa ettim. Kocaeli'yi terk ettim. Gizlilik kararı gereği hangi şehirde olduğumu açıklamayacağım. Çocuklarım iyi durumda. Yeni bir düzen kurmak için çabalıyoruz. Okula başlayacaklar" diye konuştu.

Tutuksuz yargılanan S.C.'nin ise bir sonraki duruşmasının 9 Ekim tarihinde yapılacağı öğrenildi.

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