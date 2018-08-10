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Babasının "Vur oğlum" talimatıyla iş adamını vurmuş

İstanbul'da büyük bir kamu kurumunun alt yapı çalışmalarını yürüten iş adamı C.D., sözleşmesini feshettiği alt müteahhitlik şirketinin sahibi Naim D. ve oğlu Yusuf D.'nin silahlı saldırısına uğradı. İş adamına zorla 10 milyon liralık alacakları olduğuna dair kağıt imzalatan Naim D.'nin yanında bulunan oğluna "Vur oğlum" diyerek işadamını bacağından vurdurduğu tespit edildi.

10.08.2018 - 17:52 | Güncelleme:

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul'da 15 Mayıs 2018 günü büyük bir kamu kurumunun alt yapı çalışmalarını yürüten iş adamı C.D.'nin ofisine gelen alt müteahhitlik firması sahibi Naim D. ve oğlu Yusuf D. işadamıyla tartışmaya başladı. Baba oğul sözleşmelerini feshettiği için işadamı C.D. ile tartışarak bir kağıda 10 milyon liralık alacakları olduğuna dair yazı yazarak imzalattı.

"VUR OĞLUM"
İddiaya göre Naim D., yanında bulunan oğlu Yusuf D.'ye "Vur oğlum" dedi. Ardından Yusuf D., iş adamı C.D.'yi bacağından vurdu. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yusuf D.'nin Kocaeli Körfez ilçesinde kaldığı adresi tespit etti. Düzenlenen operasyonda Yusuf D. gözaltına alındı. Baba Naim D.'nin yakalanması için operasyonlara devam ediliyor.

FETÖ'DEN TUTUKLANMIŞ
Gözaltına alınan Yusuf D.'nin daha önce FETÖ üyeliğinden tutuklandığı ve bir süre sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Yusuf D. adliyeye sevk edildi.

 

 

 

 

 

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