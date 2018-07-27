Aydın'ın Nazilli ilçesinde, babasının 5 kişiyi öldürdüğü katliamda yaralanan 4 kişiden, sağlık durumu ağır olan 24 yaşındaki Tuğçe D.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Ameliyatta 7 kez D. kalbi müdahaleyle çalıştırılan D.'nin, kendine gelince ilk olarak annesinin sağlık durumunu sorduğu öğrenildi.



DHA'nın haberine göre olay, 20 Temmuz Cuma günü saat 20.30 sıralarında, İstiklal Mahallesi Nohutçu Kahveleri mevkiinde bulunan 4 numaralı tek katlı müstakil evde meydana geldi. Tülin D., iddiaya göre annesinden miras kalan evin tapusunu, ağabeyi Birol Karakılıç'a devrederek bankadan 62 bin lira kredi çektirdi. Çekilen krediyle Tülin D., Hürriyet Caddesi'nde depo kiralayarak, dayanıklı plastik mutfak eşyaları satışı işine başladı. Galericiyken bir süre önce iflas ederek bir firmada pazarlamacılık yapmaya başlayan eşi Mustafa D. da iddiaya göre bu işe para koyarak eşiyle ortak oldu. Bir süre sonra eşiyle anlaşmazlık yaşayan Tülin D., evi terk ederek kızı Tuğçe D. ile İstiklal Mahallesi'ndeki ağabeyinin oturduğu müstakil eve yerleşti ve boşanma davası açtı. Mustafa D. olay günü, eşi ve akrabalarının dükkandaki malzemeleri boşalttığını görünce 'mal kaçırıldığı' gerekçesiyle öfkelendi.

Eşi ve eşinin akrabalarının kendisini dolandırdıklarını öne süren Mustafa D., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Akşam evine giden Mustafa D., eşinin ve akrabalarının evin kapısının anahtarını da değiştirdiğini öğrenince çılgına döndü. D., iki pompalı tüfekle, eşi ve kızının birlikte yaşadıkları İstiklal Mahallesi'ndeki eve baskın yaptı. Mustafa D., bahçede yemek yiyen eşi Tülin D., kızı Tuğçe D., kayınbiraderi Birol Karakılıç, onun eşi Emine Özlem Karakılıç, diğer kayınbiraderi Bekir Cihan Karakılıç, onun eşi Serpil Karakılıç, çiftin kızları Şükran Karakılıç ile eşinin komşuları, aynı zamanda akrabaları olan ve yemeğe katılan Filiz Kahya ile Mehmet Kahya'ya iki pompalı tüfekle art arda ateş etti. Ardından soğukkanlı bir şekilde yürüyerek geri döndü, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Birol Karakılıç, Filiz Kahya ve Mehmet Kahya olay yerinde, Bekir Cihan Karakılıç ve Emine Özlem Karakılıç ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Saldırıda yaralanan Tülin D., Tuğçe D., Şükran Karakılıç ve kurşunlara hedef olmamak için kaçarken düşerek yaralanan Serpil Karakılıç ise hastanede tedaviye alındı. Polise teslim olan Mustafa D., tutuklandı.



İLK ANNESİNİ SORDU



Saldırıda ağır yaralanan ve tedavisi süren Tuğçe D.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Tuğçe D.'nin sağlık durumu hakkında bilgi veren Nazilli Devlet Hastanesi anestezi uzmanlarından Dr. Onur Yeşildağ, "Hastamızın ameliyatı sırasında 7 kez kalbi durdu. Buna rağmen kalbi çalıştırıldı. Hastanemizin yoğun bakım ünitesinde tarafımızdan takibi yapılan Tuğçe D., 3 gün sonra solunum cihazından ayrılarak kendisine geldi, bilinci açıldı. Hastamızın ilk sorusu ise 'Annem nerede, annem nasıl, iyi mi?' oldu. Ben de kendisine annesinin çok iyi olduğunu söyledim. Tabii ki çok sevindi. Bu durum kendisine yüksek bir moral sağladı. Hastamızın daha sonra genel cerrahi servisimize naklini sağladık. Sağlık durumu her geçen gün iyiye doğru gidiyor" dedi.



Diğer yaralılar Tuğçe D.'nin annesi Tülin D. ile Şükran Karakılıç ve Serpil Karakılıç'ın da tedavilerinin devam ettiği, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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