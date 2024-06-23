Babasıyla tartışıp tabancayı başına dayadı: Polis ikna etti
Erzurum'da babasıyla tartışıp, halası tarafından evden çıkarılan ve tabancayı başına dayayan 17 yaşındaki genç, polisin ikna çabasıyla teslim oldu.
Giriş: 23.06.2024 - 11:05 Güncelleme: 23.06.2024 - 11:05
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Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi, dün saat 20.00 sıralarında korku dolu anlara sahne oldu.
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İddiaya göre, evde anne, baba, kardeşleri ve halası ile yemek yiyen 17 yaşındaki D.P., bilinmeyen nedenle babası ile tartıştı.
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D.P., elindeki tabanca ile babasına doğru ilerlerken, bu sırada araya giren hala, yeğenini evden çıkarıp, kapıyı kilitledi.