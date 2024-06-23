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        Haberler Gündem Güncel Babasıyla tartışıp tabancayı başına dayadı: Polis ikna etti | Son dakika haberleri

        Babasıyla tartışıp tabancayı başına dayadı: Polis ikna etti

        Erzurum'da babasıyla tartışıp, halası tarafından evden çıkarılan ve tabancayı başına dayayan 17 yaşındaki genç, polisin ikna çabasıyla teslim oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 11:05 Güncelleme: 23.06.2024 - 11:05
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        Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi, dün saat 20.00 sıralarında korku dolu anlara sahne oldu.

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        İddiaya göre, evde anne, baba, kardeşleri ve halası ile yemek yiyen 17 yaşındaki D.P., bilinmeyen nedenle babası ile tartıştı.

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        D.P., elindeki tabanca ile babasına doğru ilerlerken, bu sırada araya giren hala, yeğenini evden çıkarıp, kapıyı kilitledi.

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        İhbar üzerine olay yerine özel harekat, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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        Merdiven boşluğunda başına tabanca dayayan D.P., polisin uzun süren ikna çabaları sonucunda binadan çıkarılıp, polis merkezine götürüldü.

        #Erzurum
        #baba-oğul kavgası
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