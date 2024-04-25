Babasıyla tartıştı, benzinle evi yaktı!
Niğde'de korku dolu anlar yaşandı. Kentte bir kişi babasıyla tartıştıktan sonra benzinle evlerini yaktı. Olayda evi ateşe veren S.E. yaralanırken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Niğde'de bir kişi babasıyla tartıştıktan sonra benzin dökerek evlerini yaktı.
AA'da yer alan habere göre S.E, Şehitler Mahallesi Azimli Sokak'ta bulunan evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle babasıyla tartıştıktan sonra bezin dökerek evi ateşe verdi.
YARALANDI, HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan S.E, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.