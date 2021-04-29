İHA

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 2 yaşındaki Derinsu Hammal, babasının geri manevra ile park ettiği otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, Harun Hammal (36),kullandığı 20 SK 507 plakalı otomobiliyle Esenköy Mahallesi'ndeki evlerinin önünde geri geri gittiği sırada 2 yaşındaki kızı Derin Su'ya çarptı.

Çarpmanın etkisi ile kazada ağır yaralanan Derinsu, babası tarafından aynı otomobille Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Küçük kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.