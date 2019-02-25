Beşiktaş'tan devre arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer olan Ryan Babel, eski takımın unutmadı. Hollandalı futbolcu, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ile Kadıköy'de 1-1 berabere kaldıkları maçta attığı gol anının resmini Instagram'dan paylaşıp "İyi şanslar Beşiktaş" yazdı. Babel'in bu paylaşımı Siyah-Beyazlı taraftarların büyük beğenisini topladı.