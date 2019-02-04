Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, Göztepe maçından sonra yaptığı açıklamalar gündem olmuştu. Gurbetçi oyuncunun "Daha önce hiç arma öpmemiştim" açıklaması Siyah-Beyazlı camianın büyük tepkisini çekerken Tolgay daha sonra Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla sözlerine açıklık getirmişti.

Tolgay'ın bu açıklamasına bugün eski Beşiktaşlı Ryan Babel'den yorum geldi. Devre arasında takımdan ayrılan ve İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ın yolunu tutan Hollandalı futbolcu, eski takım arkadaşının paylaşımının altına "Bunu benim için Almanca ya da İngilizce'ye çevirebilir misin?" yazması dikkat çekerken sosyal medyada da gündem yarattı.