Halit Ergenç, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu, Onur Saylak, Aslı Enver ve Selahattin Paşalı gibi isimler in rol aldığı Babil dizisi 19. bölümüyle izleyicisiyle buluştu... Babil dizisi 20. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Babil dizisi 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil 18. bölümde neler oldu?

BABİL 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan’ın yaktığı intikam ateşi düşmanlarını kavururken, Ayşe ile arasındaki kıvılcım da alev alıyor. Egemen ve Süleyman saplandıkları bataklıktan çıkmak için beklenmedik kapılar çalıyor.

Eda Deniz’in geleceği, İlay da hayatı için ayakta kalmanın yollarını arıyor. İrfan’a karşı yapılan intikam hamlesinin Cihan’ın hayatının kararmasına yol açması, İrfan’ı düşmanları ile olan hesabını ebediyen kapatmaya itiyor.

BABİL 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil dizisi 20. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor ancak Babil yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.