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        Baca temizliği faciayla sonuçlandı!

        Kırıkkale'de 51 yaşındaki Sünbül Ş., çatı katında baca temizliği yaptığı sırada havalandırma boşluğuna düştü. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 15:24 Güncelleme: 08.11.2024 - 15:24
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        Baca temizliği faciayla sonuçlandı!
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        Kırıkkale'de baca temizlediği sırada havalandırma boşluğuna düşen kadın öldü

        AA'da yer alan habere göre Kırıkkale'de binanın çatı katında baca temizliği yaptığı sırada havalandırma boşluğuna düşen kadın yaşamını yitirdi.

        AĞIR YARALANDI, KURTARILAMADI

        Alınan bilgiye göre, Sünbül Ş. (51), 4 katlı apartmanın çatı katında baca temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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        #Kırıkkale
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