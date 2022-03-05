Bacağı kırılan Batuka evin kuzusu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Bacağı kırılan Batuka evin kuzusu oldu

Konya'da doğum sırasında bacağı kırılan kuzuya evlerinde bakmaya başlayan Gülşen ile Mustafa Kahveci çifti, Batuka'yla bebek gibi ilgileniyor

Bacağı kırılan Batuka evin kuzusu oldu
AA

Konya'da hayvancılıkla uğraşan Gülşen ile Mustafa Kahveci çifti, doğum sırasında annesinin üzerine basması sonucu bacağı kırılan kuzuya, evlerinde özenle bakıyor.

AA'nın haberine göre Seydişehir ilçesi Bostandere Mahallesi'nde yaşayan Gülşen ile Mustafa Kahveci çiftine ait koyun yaklaşık 10 gün önce ikiz yavru dünyaya getirdi.

Kuzulardan biri doğum sonrası hayatta kalamazken, diğeri ise annesinin basması sonucu bacağı kırıldı.

Çift, veterinere götürülen kuzuyu tedavisinin ardından evlerinde bakmaya başladı. Adeta bir bebek gibi ilgilenilen ve Batuka adı verilen kuzu, Kovid-19'a yakalanan ailenin karantina sürecinde evlerinin neşesi oldu.

"KENDİ ÇOCUĞUM GİBİ İLGİLENİYORUM"

Kuzunun adeta üzerine titreyen Gülşen Kahveci, kuzunun ailenin en küçük bireyi haline geldiğini söyledi.

Batuka'nın kendilerine çok alıştığını, peşlerinden ayrılmadığını aktaran Kahveci, şöyle konuştu:

"Dört çocuğum vardı, bu beşinci çocuğum oldu. Kendi çocuğum gibi ilgileniyor, elimle besliyorum. Evimizde bir bebek gibi ilgileniyoruz. Kuzumuz karantina sürecinde bize eşlik etti. Annesinin sütünü sağıp, ısıttıktan sonra biberonla besliyorum. Batuka'dan ayrılması çok zor oluyor. Dışarı çıkmak istediğim zaman hemen arkamdan geliyor, benimle birlikte her yere gitmek istiyor. Geldiğim zaman hemen gelip kucağıma oturuyor. O artık bizim ailenin bir parçası oldu."

"KARANTİNAMIZ BİTTİ AMA KUZUMUZUN CAN YOLDAŞLIĞI SÜRÜYOR"

Mustafa Kahveci ise kuzunun tedavisinin devam ettiğini dile getirdi.

Veterinerin de yönlendirmesiyle kuzuya çok iyi baktıklarını vurgulayan Kahveci, "Batuka 10 günlük bir yavru. Eşimle birlikte ona çok güzel bakıyoruz. Kızlarım ve oğlum kendi kardeşleri gibi kuzumuzu sahiplendi. Karantinamız bitti ama kuzumuzun can yoldaşlığı sürüyor. Gece gündüz yanımızdan hiç ayırmıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2 yıldır otobüs karavanda yaşıyorlar
YAŞAM Virüs hayatlarını değiştirdi! 2 yıldır böyle ...
Tarihi Şar Antik Kenti, kış manzarası ile hayran bıraktı
YAŞAM Puduhepa'nın yaşadığı 3 bin 500 yıllık antik kent!
Akdeniz foku Manavgat Irmağı'nı mesken tuttu
YAŞAM Manavgat Irmağı'nı mesken tuttu
Eski okul, 'Yörük Müzesi' oldu
YAŞAM Eski okul, 'Yörük Müzesi' oldu
Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
YAŞAM Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
SON DAKİKA: Dopdolu pazar keyfi yayında! Habertürk Hafta sonu eki çıktı - 20 Şubat 2022
YAŞAM Hafta sonu dopdolu
Günlük burç yorumları! (5 Mart 2022)
YAŞAM Günlük burç yorumları!
Son dakika: 4 Mart On Numara sonuçları 2022 açıklandı! MPİ On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı
YAŞAM On Numara'da kazananları belli oldu!
Şehit eşi gibi polis olmak için gün sayıyor
YAŞAM Şehit eşi gibi polis olmak için gün sayıyor
Muş'a gelen leyleklere kar sürprizi
YAŞAM Muş'a gelen leyleklere kar sürprizi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.