İHA

Sonbaharda diğer leyleklerle göç etmek yerine Tekirdağ’da mola veren leyleği esnaf her gün balıkla besliyor.

İHA'nın haberine göre olayı duyan meraklı vatandaşlar da selfie çekilmek için sokak aralarında leyleği arıyor.

Leylek Tekirdağ'da ünlü hale gelirken, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, bacağındaki gümüş halkadan yola çıkarak, leyleğin hayat hikayesini ortaya çıkardı.

BACAĞINDAKİ HALKA LEYLEĞİN GEÇMİŞİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Tüydeş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda leyleğin 2020’de Bulgaristan’ın Burgaz şehri yakınlarında doğduğunu belirterek, “Yaşar leylek yuvadan ayrıldıktan 2 ay kadar sonra 9 Ekim 2020’de insanlar tarafından bitkin halde bulunarak Green Balkans Yaban Hayatı Kurtarma Merkezi'ne getiriliyor. Burada uzun süren tedavisi bittiğinde diğer leyleklerin göçüne yetişemez endişesiyle görevliler onu salmıyor ve kış boyunca misafir ediyorlar. Ve bu yıl 21 Mart'ta diğer leyleklerin gelmesiyle birlikte onu doğaya geri bırakıyorlar” dedi.

GÖÇ ETMEK YERİNE ESNAFA SIĞINDI

Tüydeş'e göre kurtarma merkezi tarafından salınan leylek yaklaşık 6 ay sonra bu kez Eski Zağra bölgesinde yine doğaseverler tarafından bulunarak tedavi edilmesi için kurtarma merkezine tekrar geri getirildi.

Burada göçe yetişmesi için hızlıca tedavi edilen leylek bir hafta sonra 13 Eylül 2021’de yeniden doğaya geri bırakıldı.

Leylek bu kez göç etmek için kanat çırptı ancak 200 kilometre kadar güneye inip Türkiye’den geçerken, 20 Eylül'de Tekirdağ’da mola verince göç etmek yerine oradaki esnafa sığındı.

BU TARZ HİKAYELERİ ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR ARAÇ

Kuşlar üzerine dünya genelinde yapılan halkalama çalışmalarının bu tarz hikayeleri ortaya çıkarmak için önemli bir araç olduğuna değinen Alper Tüydeş, “Her yıl çeşitli sebeplerle yakalanan binlerce yabani tür kuş, araştırmacılar tarafından halkalanarak doğaya geri salınıyor. Bu onların göç rotaları başta olmak üzere pek çok konuda doğa hakkında fikir edinmemizi de sağlıyor. Tekirdağ’da kuş gözlemcisi Musa Uslu sayesinde Yaşar Leyleği’nde bacağındaki halka üzerinde yazan kod ile bilgilerine ulaştık. Green Balkan Derneği ile iletişime geçip onlara kuşun ayağındaki ‘Bulgaria - 7-00655’ yazan kodu ilettim. Dernek görevlilerinden Bulgar Dimitri Popov sayesinde bilgileri aldım ve kuşun Türkiye’deki durumunu da onlara anlatarak endişe etmemelerini ve kuşun güvende olduğundan bahsettim” diye konuştu.