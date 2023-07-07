Bacağından vuruldu, telefonuyla oynadı!

Sultangazi'de evine doğru yürüyen Uygar Uğurlu, motosikletli kişi tarafından tabancayla bacağından silahla vuruldu.

DHA'nın haberine göre Uğurlu'nun yaralı halde telefonla oynadığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Uygar Uğurlu (36), evine gitmek için sokağına girdiği sırada motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli 4-5 el ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaşırken, kurşunlardan biri Uğurlu'nun bacağına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan Uğurlu, ambulans ile hastaneye sevk edildi.